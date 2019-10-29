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منوعات

الكشف عن اسم الكلبة التي طاردت زعيم داعش أبو بكر البغدادي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:52 م
صدى البلد
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أحمد شريف
بالرغم من عدم كشف الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب عن اسم الكلب البطل، المصاب في عملية تصفية لزعيم تنظيم داعش المنتحر أبو بكر البغدادي، إلا أن مجلة "نيوزويك" الأمريكية تمكنت من الحصول على اسمه بعد التكتم عليه من قبل المسئولين بالبيت الأبيض.

وأوضحت المجلة الأمريكية نقلًا عن مصادر متعددة بالجيش الأمريكي أن اسم الكلبة ذات الأصل البلجيكي هو "كونان"، وهي أنثى وتم تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى الممثل الكوميدي كونان أوبريان.

وكان الرئيس الأمريكي أشاد بدور الكلبة باعتبارها "مطيعة" و"جميلة" و"موهوبة"، وذلك لمطاردتها للغدادي قبل أن يفجر نفسه بسترة ناسفة.

وبحسب التقارير المتداولة بالإعلام الأمريكي، أصيبت الكلبة بجروح طفيفة وكانت تعالج من قبل الأطباء البيطريين.
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