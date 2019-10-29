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منوعات

نقلة جديدة.. مميزات سماعة AirPods Pro بـ 4100 جنيه.. فيديو وصور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:11 م
صدى البلد
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كريم جمال
أطلقت شركة آبل الأمريكية أمس أحدث إصدار من سماعاتها اللاسلكية والتى تحمل اسم AirPods Pro، وتأتى بتصميم ومواصفات تختلف كليًا عن الإصدار السابق منها.

وكان من المفترض أن تطرح آبل سماعتها الجديدة مع هاتف iphone se 2، إلا أنها خالفت كل التوقعات وطرحتها بالأمس، ولعل أبرز ميزات AirPods Pro عزل الضوضاء، وإضافة لون أخف وبطارية أكبر ومقاومتها للماء.

جاءت AirPods Pro بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم فى ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتى تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.

واشتكى مستخدمو AirPods 2 و AirPods 1 من تلف سماعاتهم وقلة كفاءتها من التعرق والماء، خاصةً أثناء ممارسة الرياضة، ولكن هذا لا يعنى انها مقاومة للماء، كما أنه بات بإمكانك الضغط على طرفي السماعة للتحكم في الموسيقى والمكالمات، ومن ثم تشغيل وضع عزل الضوضاء.

وتعتمد سماعة AirPods Pro على نظام تنقية صوت يقوم بعزل الضوضاء بالعمل 200 مرة فى الثانية لتهيئة الصوت، بالإضافة لتوفير جودة صوت فائقة من خلال ميزة Adaptive EQ، التي تضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة للموسيقى تلقائيا لتوفير أفضل تجربة للاستماع.

وبالنسبة للتحكم فى مستوى الصوت يتم ذلك عن طريق آيفون أو آيباد أو من خلال ساعة Apple Watch، وذلك عبر الضغط على أيقونة AirPlay وقت تشغيل الموسيقى.

وتدعم AirPods Pro الشحن اللاسلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللاسلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning.

وتتوافر سماعة AirPods Pro فى الأسواق بدءًا من غد الموافق 30 أكتوبر 2019، بسعر 249 دولارا أمريكيا باللون الأبيض مع الغطاء الذي يدعم الشحن اللاسلكي، ويمكنك وضع نقش معين عليها اذا قمت بالشراء عبر المتجر الإلكترونى.

ولكن لن تدعم كل هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS 13.2، وأجهزة آيباد العاملة بنظام iPadOS 13.2، والساعة التى تعمل بنظام watchOS 6.1.

نقلة جديدة.. مميزات سماعة AirPods Pro بـ 4100 جنيه.. فيديو وصور
نقلة جديدة.. مميزات سماعة AirPods Pro بـ 4100 جنيه.. فيديو وصور
نقلة جديدة.. مميزات سماعة AirPods Pro بـ 4100 جنيه.. فيديو وصور
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