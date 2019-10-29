مدرب آرسنال: تشاكا لن يلعب مع الجانرز إلا بعد الاعتذار

أكد أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، أن مشاركة لاعب خط الوسط السويسري تشاكا مرهونة باعتذاره لجماهير الجانرز.



وقال إيمري في حديث خلال المؤتمر الصحفي: "نعم ، لابد أن يعتذر، نحن نقوم بأخطاء ونحتاج إلى الاعتذار ونحن نقترح عليه فعل ذلك، في الحقيقة هو يعرف أنه مخطئ وهو يشعر بذلك بعمق".



وكان تشاكا قد وضع يده على أذنه في إشارة بتجاه جماهير آرسنال أثناء خروجه من أرض الملعب، بعد أن حاولت الجماهير استعجاله بواسطة صافرات الاستهجان من أجل مغادرة الملعب سريعا.



ولم يتم الكشف عن السؤال الذي يراود الجماهير إما أن يستمر تشاكا كقائد للفريق في الفترة المقبلة أم لا .