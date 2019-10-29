للرجال فقط .. طعام شتوي يزيد الخصوبة ويمنع الضعف الجنسي

يعانى بعض الرجال من الضعف الجنسى أو انخفاض معدل الخصوبة والقدرة الإنجابية مما يكون بمثابة مشكلة كبيرة لهم تدفعهم للبحث عن حل سريع ومن أفضل الحلول الطبيعية التى يمكن استخدامها لعلاج الضعف الجنسي والوقاية منه، هى: السبانخ.



وذكر موقع " healthline " أن السبانخ مصدر جيد للفولات وهو من المواد المعروفة بزيادة تدفق الدم، حيث يلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في الوظيفة الجنسية عند الذكور والنقص في حمض الفوليك تم من الأشياء المرتبطة بشكل وثيق بمشكلة ضعف الانتصاب.



يحتوي كوب السبانخ المطبوخة على 66 بالمائة من متطلبات حمض الفوليك يوميًا ، مما يجعله واحدًا من أكثر الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، كما تحتوي السبانخ على قدر جيد من المغنيسيوم ، مما يساعد على تحسين تدفق الدم وتنشيطه وزيادة مستويات هرمون تستوستيرون مما يزيد من خصوبة الرجال.

