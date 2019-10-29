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تعليم

إعلان أسماء طالبات القيادة الذاتية بالمدن الجامعية بمحافظة الفيوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:09 م
إعلان أسماء طالبات
إعلان أسماء طالبات القيادة الذاتية بالمدن الجامعية بمحافظة ا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت جامعة الفيوم اليوم أسماء الطالبات الفائزات بالقيادة الذاتية بالمدن الجامعية للطالبات للعام الجامعى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، كما تم إقامة حفل استقبال طالبات المدن الجامعية، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مسعود على عبد الحميد منسق الانشطة الطلابية بالمدن الجامعية و فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية و هشام رجب مدير عام إدارة رعاية الشباب وعدد من العاملين والطالبات.

رحبت الدكتورة زينب الباهي بطالبات المدن الجامعية متمنية لهن التفوق والنجاح خلال العام الدراسي الجديد. كما وجهت الشكر لإدارة المدن الجامعية لما تبذله من مجهودات بهدف توفير مناخ مناسب وملائم لإقامة الطلبة والطالبات .

كما وجه الدكتور وائل طوبار بضرورة المحافظة على نظافة وصيانة غرف المدن الجامعية لتكون جاهزة بشكل دائم للاقامة والراحة والتحصيل الدراسي . كما أعلن تعيين الدكتور مسعود عبد الحميد منسق الأنشطة الطلابية للمدن الجامعية وذلك لاستقبال شكاوى واقتراحات الطلبة والطالبات باستمرار.

وأعلن الدكتور وائل طوبار أسماء الطالبات الفائزات بالقيادة الذاتية وهن سوزان عادل احمد مقررا و روضة عصمت عراقي مقررا مساعدا للإسكان الطلابي ( أ ) ، رغدة أبو بكر عبدالوهاب مقررا و دعاء لطفي شوبك مقررا مساعدا للإسكان الطلابي (ب) ،كما تم اختيار الطالبة سوزان عادل احمد مقررا عاما طالبات القيادة الذاتية بالمدن الجامعية للطالبات و دعاء لطفي شوبك مقررا مساعدا.

وأكدت فايزة حجي أنه يجب على الطالبات الفائزات بالقيادة الذاتية أن يكن على قدر المسؤولية حيث يعتبرن حلقة الوصل بين طالبات المدن الجامعية وإدارة جامعة الفيوم، كما يجب عليهن تقديم الاقتراحات والآراء بهدف تقديم أفضل السبل للإقامة.
إعلان أسماء طالبات القيادة الذاتية بالمدن الجامعية بمحافظة الفيوم
إعلان أسماء طالبات القيادة الذاتية بالمدن الجامعية بمحافظة الفيوم
إعلان أسماء طالبات القيادة الذاتية بالمدن الجامعية بمحافظة الفيوم
إعلان أسماء طالبات القيادة الذاتية بالمدن الجامعية بمحافظة الفيوم
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