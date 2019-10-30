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رياضة

كيف نشبت الأزمة.. تركي آل الشيخ يكشف عن كواليس صدامه مع مجلس الأهلي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الأسباب الحقيقية وراء أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب.

وأضاف تركي آل الشيخ في تصريحات له خلال الساعات الماضية أنه كان يهدف الي خدمة النادي الأهلي، وكان هدفه من الرئاسة الشرفية للنادي هي خدمة الرياضة العربية كرئيس هيئة رياضة سعودية، بالاضافة الي اقامة مشروع استثماري.

وعن سبب بداية الأزمة قال تركى آل الشيخ :" "المشكلة كان سببها دخول أطراف كثيرة في الموضوع، ورغم تحذيري من خوض التجربة في البداية إلا أنني خضتها، ولكني عرفت أنه كان من الأفضل أن أسمع لهذه التحذيرات وعدم الخوض في التجربة".

واستطرد تركى آل الشيخ: "كانت تتم مهاجمتي في أمور معينة ولا يتم الدفاع عني، خاصة أنني كنت جديدًا على السوق المصرية فكيف لي أن أعرف من هو صلاح محسن أو محمد الشناوي، فاللاعب الذي كان يتم اقتراحه علي كنت أوافق على جلبه".

واختتم تركى آل الشيخ : "ولكن ما ضايقني هو عدم دفاع إدارة النادي عني، وعدم تصريحهم بالأمور المتفق عليها فيما بينهم".
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