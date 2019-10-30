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تعليم

اليوم .. انطلاق انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنوفية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
ينطلق اليوم ماراثون انتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة المنوفية، للعام الجامعي 2019-2020 تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ومن المنتظر أن يتقدم الطلاب لسحب طلبات التقدم للترشح من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساءً، من رعاية الشباب بالكليات.

كما سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 3 نوفمبر، بينما سيتم تلقى الطعون وفحصها يوم الإثنين، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجرى إنتخابات الجولة الاولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر، بينما تجرى إنتخابات الإعادة يوم الإثنين، بينما تقام إنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، على أن تجرى إنتخابات رئيس الإتحاد ونائبه يوم الأربعاء 13 نوفمبر، ثم تتم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الجامعات يوم الخميس 14 نوفمبر.
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