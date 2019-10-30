في تصريحات خاصة.. نجوم فرقة بهججة يكشفون كواليس مسرحية اللي عليهم العين: هدفنا تقديم أغان من التراث القديم ومونولوجات كوميدية

وئام عصام: أنا وصناع مسرحية "اللي عليهم العين" كنا بنفهم بعض من نظرة

سمر جلال: هدف فرقتنا تقديم أغان من التراث القديم ومونولوجات كوميدية

سمر جلال: شخصية "اكحوان" قريبة من شخصيتي وأخذت مجهودا كبيرا

شروق الشريف بطلة اللى عليهم العين: أنا مدمنة "إنستجرام"

ردود أفعال قوية حققتها فرقة "بهججة" من خلال عرض مسرحية "اللي عليهم العين" التي تعرض على مسرح "الماركيه" للفنان خالد سرحان والفنانة ليلى عز العرب.





فرقة "بهججة" تحدثت لـ "صدى البلد" عن كواليس العمل والأعمال الجديدة الفترة المقبلة.

وئام عصام

وئام عصام ممثلة، ومغنية درست السينوغرافيا في كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتمارس أنواع فنون كثيرة ومختلفة وخاصة الأدائية، مثل التمثيل والغناء والرقص والرسم والتصوير.







كان لديها أكتر من تجربة في الستاند أب كوميدي، وأيضا شاركت في أكثر من Social Experiment مصورة في الشارع، وهي تعمل كممثلة ومطربة في مسرح "ستارة الإنجلیزي" للأطفال.

سمر جلال

شروق الشريف

وقالت المطربة وئام عصام إن الشخصية التي جسدتها ضمن دورها في مسرحية "اللي عليهم العين" من أقرب الأدوار إلى قلبها، مضيفة: "أجسد دور نرجس، فتاة شعبية مدمنة مخدرات، تتمتع بخفة دم وبسيطة، وهناك تغيير كامل في نهاية عرض المسرحية نتيجة للتطورات والمشاكل التي تمر بها".وأضافت وئام عصام: "منذ بداية فكرة "كايرو شو" وكنا متواجدين مع المخرج مجدي الهواري، فهو كان معجبا بفرقة بهججة، خاصة أننا نقدم فنا مختلفا، وهو كان يحلم بإنشاء مسرح مختلف يقدم كل أنواع الفن، ووجد أن فرقتنا عاشقة للمسرح".وتابعت: "أشعر بالقلق لأن جمهور "كايرو شو" تعود على النجاحات من خلال العروض الناجحة التي قدمت من قبل.وأبدت الفنانة الشابة إعجابها بكواليس المسرحية، وقالت وئام عصام: "كانت هناك حالة من الاندماج لدرجة أننا نفهم بعض من النظرة، خاصة أننا قضينا وقتا كبيرا في البروفات والجلسات التحضيرية، وليلى عز العرب فنانة جميلة ومتعاونة وتبث حالة من التفاؤل بمجرد دخولها المسرح، أيضا الفنان خالد سرحان أعتبره شقيقي الأكبر، كذلك المخرج محسن رزق فهو موهوب يعطي لنا الحرية في إبداء الرأي ويشاركنا في أفكارنا أو الإضافات".وأضافت: "هناك اختلاف كبير بين وئام وشخصية نرجس، فأنا شخصية متزنة بشكل كبير لدرجة ولا أدخن السجائر على عكس الشخصية، بينما العاملون بالمسرحية قلقون عليّ بعدما أصبحت أشبه الشخصية من حيث الشكل والإرهاق والتعب، ولكن هذا ناتج عن البروفات اليومية".وئام عصام تغني مع "بهججة" منذ تأسيسها في 2015، ومن أشهر أغانيها مع الفرقة: "ماي بيبي كيلد مي"، و"قالوا في الحكم".قالت الفنانة الشابة سمر جلال إن ترشيحها لبطولة مسرحية "اللي عليهم العين" أمام خالد سرحان وليلى عز العرب والتي تعرض على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، جاء لانضمامها لفرقة "بهججة".وأضافت: "ترشيحي للمشاركة في مسرحية "اللي عليهم العين" جاء عن طريق أنني عضو في فريق "بهججة" التي تم إنشاؤها عام 2015، والهدف من الفرق تقديم أغانٍ من التراث القديم ومونولوجات كوميدية، وتم التواصل معنا عن طريق المخرج الكبير مجدي الهواري، وجلس معنا وطلب تقديم عرض مسرحي استعراضي علي مسرح "كايرو شو".وأكدت أنها وافقت على المسرحية بمجرد عرضها عليها.وتابعت سمر جلال: "في البداية قرأت السيناريو بالكامل، ثم تم اختياري لتجسيد دور "اكحوان" وهي بنت تمارس الرياضة ودائما في صالة الجيم، ولا تهتم بالأمور الشخصية التي تحرص كل فتاة على القيام بها، فهي قريبة من شخصيتي في الحقيقية، والكواليس رائعة، فأشعر بالراحة داخل البروفات، وهناك حالة من الحب تجمع بيننا سواء المشاركين في العمل الفنان خالد سرحان والفنانة ليلى عز العرب بجانب المخرج الموهوب والعاملين في المسرحية".وقالت سمر جلال إن هناك تحضيرات كثيرة قامت بها من أجل شخصية "اكحوان": "الشخصية التي سأقدمها في العرض المسرحي تختلف عني في الحقيقة، فأنا طوال حياتي لم أذهب إلى الجيم إلا مرتين فقط، فالشخصية تحتاج إلى مجهود كبير في البحث وبالفعل قمت بالاتصال بأصدقائي الذين يحرصون على الذهاب إلى الجيم من أجل معرفة كل تفصيلة في العمل، أيضا حرصت على مشاهدة فيديوهات على الإنترنت من أجل معرفة كيف تتحدث البنات، الدور جديد علي وتحدٍ كبير وأتمنى أن يتقبل الجمهور الشخصية".وكشفت الفنانة الشابة سمر جلال لـ"صدى البلد" عن أعمالها الجديدة الفترة المقبلة المقرر التحضير لها.وقالت: "يقوم فريق بهججة بتسجيل مجموعة من الأغاني، وسيتم اختيار أغنية ليتم تسجيلها على شكل الفيديو كليب، أيضا على المستوى الشخصي هناك بعض السيناريوهات أقوم بقراءتها".سمر عضوة فى فرقة بهججة "أسسها أيمن حلمى فى سبتمبر 2015" ومكونة من خمس فتيات: رغدة جلال، ووئام عصام، وأسماء أبو اليزيد، وشروق الشريف، وسمر جلال، وهى فرقة غنائية موسيقية تقدم أغانى فكاهية ومونولوجات معاصرة.وقالت: "العروض التي شاركت فيها حصلت على جوائز كثيرة: مركز أول جامعة حلوان عن مسرحية "الفاشلون٢٠١٠، و"أوبريت الدرافيل" ٢٠١١ إخراج شادى الدالى مع أتيليه المسرح، وعرض "حلم بلاستيك" شارك فى مهرجان المسرح العربى كالممثل الوحيد لمصر فى المسابقة الرسمية فى الشارقة، الإمارات ٢٠١٤ إخراج شادى الدالى، وشاركت فى المهرجان القومى بعرض "عيش أنت" كمخرج منفذ "٢٠١٤/ ٢٠١٥" ومن إخراج شادى الدالى".قالت الفنانة الشابة شروق الشريف إن شخصية "أوركيد" بمسرحية "اللى عليهم العين" جذبتها منذ عرضها عليها لأنها تمر بتطورات عديدة.وأضافت شروق الشريف: "أجسد دور" أوركيد" وهي فتاة تهم بالسوشيال ميديا وتقوم بتصوير كل الأمور التي تمر بها خلال يومها ثم تنشرها على السوشايل ميديا".وتابعت شروق الشريف: "شخصية "أوركيد" قريبة من شخصيتي في الحقيقة، فأنا عاشقة للألوان الفاتحة، أثناء الجلسات التحضيرية للعمل وتزويع الأدوار، أكدوا أنني المناسبة للعمل، وكواليس العمل مليئة بالحب والتعاون، خاصة أننا في الأساس فرقة واحدة، أيضا المخرج محسن رزق يعطي لنا طاقة كبيرة ودائما يبث في أرواحنا الطمأنينة والثقة، وهذا من أسباب نجاح العمل وسيشعر بها الجمهور عند العرض".