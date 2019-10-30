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أخبار البلد

الجماهير تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال أبطال منتخب الكاراتيه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:04 م
الجماهير في مطار
الجماهير في مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
توافد عدد كبير من الجماهير علي مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال بعثة منتخب الكاراتيه، المقرر وصولها بعد قليل، قادمة من تشيلى بعد التتويج بمنافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى.

وشهد محيط مطار القاهرة احتفالات كبيرة من قبل الجماهير، وتواجد فرق التنورة والطبل البلدي، ورفعت الجماهير الأعلام المصرية وبنرات تحمل صور أبطال الكاراتيه، خلال احتفالاتهم أمام مبنى الركاب 2 بالمطار.

وتوجت مصر بالبطولة بعد حصد 19 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و4 فضيات، و8 برونز، حقق الميداليات كل: من بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق ، على مستوى الذهبيات ، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبد الناصر، وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق، أما البرونزيات فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد وأحلام يوسف .

وتربعت مصر على عرش الدول المشاركة والتى بلغ عددها 86 دولة، حيث تفوقت على تركيا التى جاءت فى المركز الثانى بفارق 3 ذهبيات للفراعنة.
الجماهير تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال أبطال منتخب الكاراتيه
الجماهير تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال أبطال منتخب الكاراتيه
الجماهير تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال أبطال منتخب الكاراتيه
الجماهير تتوافد على مطار القاهرة لاستقبال أبطال منتخب الكاراتيه
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