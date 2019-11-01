برلماني: زيادة دعم المواطن من 50 لـ 70 جنيها شهريا في هذه الحالة

طالب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بضرورة فلترة منظومة التموين من خلال استبعاد الغير مستحقين لإيصال الدعم لمستحقيه، قائلًا:" فـي 70% بياخد دعم خبز واغلبهم غير مستحقين".



وقال سمير البطيخي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزير التموين خلال الفترة الماضية تعرض لانتقادات كبيرة بسبب المعايير التي تم وضعها من جانب الوزارة بشأن صرف دعم التموين برغم كونه قد بدأ في إجراء سليم ينبغي أن يتم توجيه الشكر له بدل هذه الانتقادات.



وأشار سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إلى أن الأموال التي سيتم توفيرها من المواطنين الغير مستحقين بعد استبعادهم من التموين سيتم توجيهها فورًا إلى المواطنين المستحقين بمعنى بدلا أن يأخذ المواطن دعم تمويني قيمته خمسين جنيهًا فقط ياخذ دعم تمويني بقيمة 70 جنيها.



وتابع النائب:" 70 مليون مصري بياخد بياخدوا رغيف بخمسة صاغ مع العلم أن هناك 7 ملايين مقيم في الخارج نريد أن نعرف ماهو مقياس احتساب الشخص القادر من عدمه فهل 70 مليون مواطن مصري مستحق ؟.



وأكد النائب على ضرورة تعديل الموازنة بسعر الدولار الحالي حيث أنه تم تحديد سعر الدولار في الموازنة نحو 17.45جنيه وبعد أن انخفض الدولار أكثر من جنيه ونصف لابد أن تقوم الدولة بتعديل سعره لاستغلال الفائض في زيادة دعم المواطن الفقير.



يأتي ذلك بعد قرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تلقي التظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل.



وكان من المقرر أن تكون آخر فرصة للتظلمات اليوم الخميس.



كان وزير التموين، أعلن إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين اعتبارا من 19 سبتمبر، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري بشكل ورقي من خلال مكاتب التموين فى المحافظات، حيث يتم المواطن بتظلمه مدعوم بالمستندات الورقية اللازمة الدالة على سبب تظلمه سواء كان امتلاك سيارة أو مرتب حكومي كبير أو غيرها من المحددات التي أعلنت عنها لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء.



وأكد وزير التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، إذ أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع فى حال قبول تظلمهم.