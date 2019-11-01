طريقة عمل الملبن للشيف ماجى حبيب

نقدم لكم طريقة عمل الملبن حيث يعد من أشهر حلويات المولد النبوي الشريف بخطوات الشيف ماجى حبيب.
مقادير وطريقة عمل الملبن :
900 جرام سكر عادى
ملعقة كبيرة عصير ليمون
175 جرام نشا رائحة ولون ورد
340 مل ماء
100 جرام فستق مقشر غير مملح
340 مل ماء
طريقة عمل الملبن:
* اخلطى 900 جرام سكر مع 340 مل من الماء مع عصير الليمون وإتركيه ليغلى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح درجة حرارة السائل 118 درجة
* إخلطى النشا مع 570 مل ماء على النار حتى الغليان ثم أضيفى خليط السكر وإتركى الخليط على النار لمدة 60 دقيقة مع التقليب من فترة لأخرى
* أضيفى رائحة ولون الورد ثم الفستق المجروش الغير مملح
* صبى الخليط فى قالب مفرود بورق الزبدة ومدهون بالزيت ثم إتركى الخليط ليبرد ويتماسك لمدة يوم خارج الثلاجة
* قطعى الملبن وقلبيه مع السكر البوردة والدقيق وقدميه
مقادير وطريقة عمل الملبن :
900 جرام سكر عادى
ملعقة كبيرة عصير ليمون
175 جرام نشا رائحة ولون ورد
340 مل ماء
100 جرام فستق مقشر غير مملح
340 مل ماء
طريقة عمل الملبن:
* اخلطى 900 جرام سكر مع 340 مل من الماء مع عصير الليمون وإتركيه ليغلى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح درجة حرارة السائل 118 درجة
* إخلطى النشا مع 570 مل ماء على النار حتى الغليان ثم أضيفى خليط السكر وإتركى الخليط على النار لمدة 60 دقيقة مع التقليب من فترة لأخرى
* أضيفى رائحة ولون الورد ثم الفستق المجروش الغير مملح
* صبى الخليط فى قالب مفرود بورق الزبدة ومدهون بالزيت ثم إتركى الخليط ليبرد ويتماسك لمدة يوم خارج الثلاجة
* قطعى الملبن وقلبيه مع السكر البوردة والدقيق وقدميه