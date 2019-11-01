طريقة عمل الملبن للشيف ماجى حبيب

نقدم لكم طريقة عمل الملبن حيث يعد من أشهر حلويات المولد النبوي الشريف بخطوات الشيف ماجى حبيب.



مقادير وطريقة عمل الملبن :

900 جرام سكر عادى

ملعقة كبيرة عصير ليمون

175 جرام نشا رائحة ولون ورد

340 مل ماء

100 جرام فستق مقشر غير مملح

340 مل ماء



طريقة عمل الملبن:



* اخلطى 900 جرام سكر مع 340 مل من الماء مع عصير الليمون وإتركيه ليغلى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يصبح درجة حرارة السائل 118 درجة

* إخلطى النشا مع 570 مل ماء على النار حتى الغليان ثم أضيفى خليط السكر وإتركى الخليط على النار لمدة 60 دقيقة مع التقليب من فترة لأخرى

* أضيفى رائحة ولون الورد ثم الفستق المجروش الغير مملح

* صبى الخليط فى قالب مفرود بورق الزبدة ومدهون بالزيت ثم إتركى الخليط ليبرد ويتماسك لمدة يوم خارج الثلاجة

* قطعى الملبن وقلبيه مع السكر البوردة والدقيق وقدميه