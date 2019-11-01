Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غارات إسرائيلية تستهدف موقعا لـ حماس في غزة ردا على قصف صاروخي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:01 م
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة
Advertisements
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الجيش الإسرائيلي استهدف موقعا لحركة حماس شرقي مخيم البريج في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة وذلك خلال الجمعة الـ 81 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين الى 5 نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الحادية والثمانين التي تحمل عنوان "يسقط وعد بلفور".

ووصل المشاركون استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت لأوسع مشاركة في المسيرات التي تأتي تأكيدا على "تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرضه، وبطلان هذا الوعد".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها "تعمل على تطوير أدوات مسيرات العودة، وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها، إضافة لمحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية، من أجل التصدي لمشاريع ضمها للكيان ولحماية البيوت من الهدم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماية الجبهة الداخلية .. غزة تستعد للجمعة الـ73 من مسيرات العودة

ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إلى 77 شخصا

يسقط وعد بلفور.. بدء توافد المشاركين في مظاهرات غزة

8 إصابات على حدود غزة

إطلاق صواريخ من غزة نحو مستوطنات إسرائيلية

ترشيحاتنا

شاهد | حسين الشحات في العين الإماراتي

خبراء: طروحات القوات المسلحة في البورصة تعزز الاستثمار غير المباشر لهذه الأسباب

ماسكة إيده.. شاهد | أحدث ظهور لـ عمرو دياب ودينا الشربيني في عش زوجية كندة ويوسف

فستان أبرز رشاقتها .. مريام فارس تبهر جماهيرها بإطلالة جريئة

مأمورية لاسلكي.. أمن الجيزة يسقط فرج وعادل تجار الترامدول داخل توك توك

تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي في شهر نوفمبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي.. مي سليم تفاجئ متابعيها بـ إطلالة غير متوقعة

شاهد | محمد رمضان في ختام بطولتي العالم ومصر الدولية للاسكواش

طبيب أسنان يخلع أطول سن بشري في العالم.. فكم يبلغ طوله؟!