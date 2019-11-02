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أخبار العالم

سياسي: إجراءات دبلوماسية قاسية تتخذها السعودية ضد إيران أقوى من الخيار العسكري

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
القوات السعودية -
القوات السعودية - أرشيفية
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مـــــيـــــــــــــس رضــــــــــا
كشف المحلل السياسي السعودي خالد المجرشي، عن إجراءات وردود دبلوماسية ستتخذها السعودية ضد إيران على خلفية هجوم أرامكو الذي استهدف معملي بقيق وخريص للنفط، مؤكدًا أنها ستكون أقوى من الخيار العسكري.

وأوضح خالد المجرشي، فى حوار لـ"صدى البلد" ينشر لاحقًا، أن حريق أرامكو الذى نفذته إيران بعد ثبوت أدلة تؤكد ضلوعها، كانت تريد منه جر السعودية إلى حرب فى المنطقة تحديدا فى هذا التوقيت وفى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى تصرف المملكة الذي جاء على نحو اتصف بالكياسة والحكمة والدبلوماسية حفاظا على المنطقة من دخولها فى حرب، لما ينعكس بآثار سلبية على دول الخليج ومصر.

وقال المحلل السياسي السعودي، إن العالم لن يقبل بإضرار اقتصاده الذي يقوم على صادرات النفط السعودية، فضلًا عن الدور الذى يقوم به حلفاء المملكة ضد أي اعتداءات تقوم بها إيران.

وأضاف المحلل السياسي السعودي، أن ما يجري من توترات فى لبنان والعراق حاليا يحدث بسبب إيران مثلما خربت سوريا واليمن.
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