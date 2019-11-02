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محافظات

بعد 32 عاما من التنقيب.. البعثة الأثرية الإيطالية تجدد آمالها فى اكتشافات جديدة بالفيوم

السبت 02/نوفمبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
بدأت البعثة الأثرية الإيطالية اعمالها فى منطقة ديمية السباع شمال بحيرة قارون، في موسم حفائر جديد.

يقول سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم إن البعثة يرأسها الدكتور ماريو كاباسو والدكتورة باولا ديفولى ويرافقها من منطقة آثار الفيوم رشا رمضان نظير مفتشة الاثار . وتستمر اعمال البعثة فى المنطقة 6 اسابيع

وأضاف ان منطقة ديميه السباع تقع على بعد 3 كيلومترات من شاطئ بحيرة قارون الشمالى وكانت تحمل اسم «سكنوبايوس» وتعود إلى العصر اليونانى الرومانى وقد كانت مدينة يبدأ منها سير القوافل المتجهة إلى الجنوب وواحات الصحراء ويوجد بها آثار معبد صغير من الحجر، ويوجد بها طريق طوله 400 متر كان يؤدى إلى شاطئ البحيرة،و كان معبدا بالأحجار ومن على جانبيه الأسود،وكان ذلك سبب تسميتها بديمية السباع.

ومن جهة اخرى انهت البعثة الفرنسية – الايطالية اعمالها فى منطقة ام البريجات بمركز اطسا اليوم السبت بعد فترة عمل استمرت شهرين برئاسة الدكتور كلاوديو جالاتسى ورافقها من مفتشى اثار الفيوم كل من ابراهيم على وهاله عبد الحميد وايمن رمضان وحسن مصطفى واحمد معوض والسيد سعد رزق اخصائى الترميم .

من الجدير بالذكر أن البعثة تعمل فى المنطقة منذ 32 عاما على التوالى وأقامت فى فبراير الماضى معرضا استمر لمدة شهرين لأهم مكتشفاتها فى المتحف المصرى بالقاهرة.



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