السيسي يوجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، ووزير النقل.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.





وأضاف راضي أن الرئيس وجه بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وفق ما هو مخطط وفي ضوء تأثير ذلك القطاع الحيوي على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.



