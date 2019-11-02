الدوري السعودي.. الحزم يخطف التعادل في الوقت القاتل من العدالة.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي مواجهة العدالة والحزم، بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



افتتح إبراهيما تانديا أهداف اللقاء لنادي الحزم عند الدقيقة الثانية و العشرون من زمن الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتفوق الحزم بهدف دون رد.



وفي الدقيقة التاسعة و الخمسون سجل اندريا ماستينور الهدف الأول لنادي العدالة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الواحدة و السبعون.



وفي الدقيقة الثالثة والتسعون، سجل محمد الزبيدي الهدف الثاني لنادي الحزم، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العدالة إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى النقطة الرابعة عشر في المركز السابع.