مخالفات الذوق العام في السعودية .. أبرزها ملابس النوم والغرامة تصل لـ 6000 ريال.. تفاصيل

بعد أقل من أسبوع من تطبيق قرار مخالفات الذوق العام في السعودية، حصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط، بحسب بيان للمخالفات بحسب ما نشرت "العربية.نت".



وكان قد أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، ‏التي حددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالًا، وأعلاها 3 آلاف ريال، ودخلت حيز التنفيذ في 27 سبتمبر 2019.



ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها، المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة، التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.



المخالفات تشمل ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة وتخطي طوابير الانتظار والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء.

• الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة.

• رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة.

• إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

• استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر.

• تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.



‏وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.

