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فن

بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:56 م
كنزى عمرو دياب
كنزى عمرو دياب
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أحمد إبراهيم
نشرت كنزى ابنة الهضبة عمرو دياب صورا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتسببت الصور فى اثارة الجدل الواسع بين متابعيها حيث ظهرت باطلالة مختلفة تحتفل من خلالها بالهالوين.

واختلفت الآراء بين متابعيها الذين عبروا عن اعجابهم باطلالتها الجديدة مؤكدين على جمالها والبعض الاخر هاجمها حيث قالوا إنها إطلالة غير موفقة بالنسبة لها.

وظهرت كنزى عمرو دياب مرتدية بنطلون اسود من الجلد اللامع وتوب باللون الأسود وقبعة سوداء.

يذكر أن عمرو دياب طرح 6 أغنيات حتى الآن من أحدث ألبوماته "أنا غير"، وهي "بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير"، "قدام مرايتها".

 
بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام
بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام
بنطلون جلد وتوب أسود .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل على انستجرام
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