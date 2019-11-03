خلال مؤتمر التطوير العقاري الرابع.. الإسكان: رفع كفاءة المدن الجديدة.. القطاع الخاص يشارك فى شقق لمحدودي الدخل قريبا.. ومستشفى على 50 ألف متر بـ العلمين الجديدة

القطاع الخاص يشارك فى تنفيذ شقق لمحدودي الدخل قريبا

مستشفى على مساحة 50 ألف متر بـ العلمين الجديدة

المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم برفع كفاءة المدن

سيتي ايدج: تسليم وحدات بالعلمين الجديدة والمنصورة والعاصمة الإدارية 2020

منصور: الاستثمار في العاصمة الجديدة بمثابة تحدٍ للمطورين





* وزارة الإسكان:أكد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدرس حاليا مع المطورين العقاريين تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل بالمشاركة بين الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمطورين، متوقعا أن تنتهى الدولة من جميع التفاصيل وتوقيع بروتوكول لبدء التنفيذ قريبا.وقال عبد المطلب عمارة، في كلمته خلال مؤتمر التطوير العقاري الرابع "محفزات النمو 2020" اليوم، الأحد، بحضور المهندس عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج، إن نسبة الإسكان الاجتماعي من الوحدات التى يتم تنفيذها 30% مقابل 70% للإسكان الحر.وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان مهمة في تنمية المدن الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عن تلك الشراكة خلال الفترة القادمة.وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الفترة القادمة ستشهد طرح محطات المياه والصرف الصحي والكهرباء على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى من تلك المدن، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها في يونيو 2020، مؤكدا أن المطور العقاري شريك حقيقي في تنمية المدن الجديدة، وأبرزها القاهرة الجديدة والشروق ومدينة الشيخ زايد.ولفت إلى أن مدن الجيل الرابع تنقسم إلى 3 مراحل؛ الأولى تضم مدن "توشكى الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - غرب قنا"، والثانية مدينتي "الفشن الجديدة – ملوي الجديدة"، بينما تضم المرحلة الثالثة مدن "الأقصر الجديدة - نجع حمادي الجديدة - بني مزار الجديدة".وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم برفع كفاءة المدن الجديدة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه أراضي الأفراد التي لم يتم بناؤها.من جهة أخرى، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع يمر بمرحلة غير مسبوقة في التكسر العقاري، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية لبناء مصر الحديثة وأن الحكومة تقوم بالدور التنموي وليست منافسا للقطاع الخاص.وقال إن الحكومة تستهدف زيادة الرقعة العمرانية من خلال المدن الجديدة والتي تضم 14 مدينة.وأوضح أن المطورين العقاريين يبذلون جهدا كبيرا في تنمية المدن التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.تابع نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن أحد المستثمرين تقدم بطلب لتنفيذ مستشفى على مساحة 50 ألف متر مربع بالعلمين الجديدة.وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة تقع في مكان مميز بالساحل الشمالي على مساحة 48 ألف فدان وبواجهة شاطئية 14 كم، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الواعدة التي تتضمن أنشطة مختلفة منها منطقة صناعية تضم أراضي صناعية بأسعار تبدأ من 250 جنيها للمتر.وتابع، أنه يتم تنفيذ كافة المرافق الأساسية والبنية التحتية جاري تنفيذها بالمدينة فهي مدينة ذكية ومستدامة وتضم كل الخدمات والأنشطة الاقتصادية، كما تم تنفيذ وحدات بمشروع سكن مصر بالمدينة ووحدات سكنية فاخرة وفوق متوسطة، فالوزارة تسعى لتنفيذ مدينة مستدامة تعمل طوال العام، لافتا إلى تشغيل الأكاديمية العربية للعلوم البحرية بالمدينة واستقبال حوالي 400 طالب العام الدراسي الحالي.وأشار إلى مدينة المنصورة الجديدة تقع على مساحة 7 آلاف فدان بواجهة 6 كم على البحر المتوسط وجاري العمل في المرحلة الأولى منها، موضحا أنه تم تخصيص 4 قطع أراضي لشركات عقارية بمساحات تتراوح بين 50 و 150 فدانا، وبدأت الشركات تنفيذ أسوار حول تلك الأراضي.وأوضح أن هناك تخصيصا فوريا للمطورين حاليا في كل المدن الجديدة، وهناك مدن سيادية مثل شرق بورسعيد ومدن سيناء، والتي تعمل بها الدولة حاليا وتنفذ بها مشروعات سكنية وبنية تحتية، بالإضافة لصدور قرارات جمهورية حول تنفيذ مدن مثل بني مزار الجديدة وغرب أسيوط ورشيد الجديدة.وأكد أن الهيئة تبني بكل قوة في المدن الجديدة وتتولى وضع نواة التنمية في هذه المدن الجديدة وهو ما يشجع المطورين على التواجد في تنفيذ استثمارات متنوعة في تلك المدن.من جانبه قال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري المملوكة للدولة، إن الشركة تطور مشروعات خاصة بها، بالإضافة لتطوير وتسويق مشروعات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل أبراج "نورث إيدج" بالعلمين الجديدة، والذي تم الانتهاء من تسويق 6 أبراج منه خلال عام ونصف العام، بالإضافة لبدء تسويق مشروع "مزارين" بالمدينة.وأكد المهندس عمرو القاضي، خلال كلمته بمؤتمر "التطوير العقاري الرابع"، أن مدينة العلمين الجديدة مختلفة، وتعتمد على مبدأ الاستدامة وتكامل الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة من سكني وزراعي وصناعي وسياحي وطبي وتعليمي بهدف تشغيل المدينة طوال العام، لافتا إلى أن هناك ثقة في الاستثمار العقاري بشكل عام خلال الفترة الحالية في جميع المدن الجديدة.وأضاف أن سيتي إيدج قامت بتطوير وتسويق عدة مشروعات في مختلف المدن الجديدة مثل العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية، وذلك يعكس حجم التنمية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيبدأ تسليم وحدات من هذه المشروعات 2020.وأوضح أنه تم طرح 6 أبراج بالعلمين وفيلات بإجمالي 3 آلاف وحدة بالمدن الجديدة، حيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجهيز الوحدات وتسعيرها وفقا للخطة التسويقية المعدة مسبقا وتتولى الشركة تسويقها.من جهته أكد أحمد منصور، مطور عقارى، أن الخروج من قلب القاهرة لتدشين مدن جديدة هو أمر طبيعي وكان لا بد من حدوثه للخروج من فكرة التكدس السكاني، مشيرا إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل تحديا كبيرا بتواجد عدد كبير من المطورين العقاريين بمشروعات متنوعة، مما يخلق منافسة مرتفعة وسط التغيرات الحالية التي تشهدها السوق.وأوضح منصور، في كلمته خلال مؤتمر "التطوير العقاري الرابع"، أن وسط هذه المنافسة فإن الشركات يمكنها تحقيق مستهدفاتها البيعية داخل العاصمة بفضل الطلب الكبير، كما أن المنافسة تدفع كل شركة لابتكار آليات تسويقية وتصميمية جديدة وابتكار كل ما هو جديد بالمشروع ومرضي للعميل وذلك لتحقيق الخطة البيعية للشركة وسط هذه المنافسة القوية داخل العاصمة الإدارية.وأشار إلى أن نقل بعض الوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة والمقرر العام المقبل يشجع الشركات على الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتها للاستفادة من حركة التعمير والنشاط التي ستتم بالمدينة خلال العام المقبل مع بدء تشغيل الحي الحكومي.وأوضح أن انخفاض سعر الفائدة يساهم في مزيد من الانتعاش للسوق العقاري، كما أنه من المتوقع أن تقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتقديم تسهيلات في الأقساط للمطورين العقاريين المتعاقدين معها خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيرفع حجم الطلب على الأراضي بها.