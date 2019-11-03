دفعتها قبل عبور شريط القطار.. سيدة تضحي بحياتها فداء لابنتها في الغربية

مستشفي زفتي العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، كتب الله فيها الحياه للفتاة "أميرة" بعدما نجاها الله من حادث دهس بقطار السكك الحديدية، بعدما تدخلت العناية الإلهية وجعلت أمها تدفعها بقوة قبل دهسها تحت عجلات قطار، ما أدى إلى وفاة الأم وإصابة الفتاة بجروح سطحية وكدمات في أماكن متفرقة من جسدها نقلت على إثرها لتلقي الرعاية الصحية والعلاج الطبي بذات المستشفى.



"الحمد لله على كل شىء لله الأمر من قبل ومن بعد أمي ماتت عشان تخليني أعيش ربنا يرحمك يا زهرة عمري" بتلك الكلمات عبرت الفتاة "أميرة" فى نهاية العقد الثاني من عمرها عقب إفاقتها من البنج والغيبوبة إثر نزيف حاد وداخل بجسدها عقب فدائية أمها ودفعها لها حال مشاهدتها للقطار فى وضح النهار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية.



وأضافت الفتاة المكلومة وهي تبكي على فراق والدتها "إحنا كنا بنعبر قضبان السكك الحديدية وفوجئنا بقدوم القطار بشكل مسرع ولم أدر بأى شىء من حولي سوي بإفاقتي داخل المستشفي وعلمت بوفاة أمي ست الحبايب الله يرحمها".



وأضاف محمد حسن أحد أفراد العائلة أن وفاة الأم كانت فاجعة ألمت كافة جدران وحوائط العيله كلها وربنا يصبرنا على فراقها، لافتا بقوله "كانت نعم الأخت والأم ودايما سباقة فى الخير وتمتعت فى حياتها بدماثة الخلق وربنا يجعلها فى الجنة مع الصالحين".



وأشار "حسن" إلى أن شهود عيان من أهالي قرية فرسيس شاهدوا الواقعة كليا وتحدثوا عن تضحية الأم بحياتها فى سبيل إنقاذ إبنتها مشيرا بقوله "فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات ولكن الموت علينا حق وكل شىء فى الحياة قضاء وقدر الحمد لله".



وكانت النيابة العامة بمركز زفتى قررت سرعة إنهاء إجراءات تصاريح دفن وتقرير الطب الشرعي حول وفاة الأم الراحلة ضحية الحادث الأليم وتسليمها إلى ذويها استعدادا لدفنها بمقابر العائلة بذات القرية المذكورة.



كما استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان حول الحادث وموقف العثور على جثة سيدة وابنتها المصابة بكدمات وجروح سطحية، ووجهت بنقلها إلى طوارئ مستشفى زفتي العام لإسعافها.



وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة إلى ضباط فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، باصطدام قطار بسيدتين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بزفتى، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث.



وكشفت التحريات الأمنية، برئاسة العقيد أحمد خيري جعيصة، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة وكشفت التحريات الأمنية ع ن وفاة سيدة تدعي "م.ن" وإصابة ابنتها "أميرة.ت"، 19 سنة مقيمة بقرية فرسيس، خلال عبورهما "غير قانوني " من مكان غير مخصص للعبور وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الضحية والمصابة إلى مستشفي زفتى العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.