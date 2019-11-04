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تعليم

التعليم تتعاون مع قصور الثقافة لتنظيم مسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:05 ص
مسابقة كاتب و رسام
مسابقة كاتب و رسام لطلاب المدارس
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ياســـمين بدوي
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم لتنظيم مسابقة كاتب ورسام لمبدعي المستقبل من الموهبين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مجالات المسابقة تتمثل في: مجال تأليف القصة القصيرة ، ومجال كتابة الشعر عن موضوع رموز مضيئة، ورسوم الاطفال المصاحبة لسلسلة كاتب ورسام "لوحة رموز مضيئة".

وتتمثل شروط المسابقة في: أنه يشترط في القصة أن تكون من ابداع الطالب وليس نقلا عن الغير، وألا تزيد عن صفحتين وباللغة الفصحى، ومكتوبة بالكمبيوتر .

أما عن تأليف القصيدة فيشترط أن تكون ايضا من ابداع الطالب وليس نقلا عن الغير، وأن تكون في حدود صفحتين وباللغة الفصحى ومكتوبة بالكمبيوتر.

وبالنسبة للرسم ، فقد تم التشديد على ضرورة أن يلتزم الطالب بموضوع "رموز مضيئة" .

ويقدم الطالب العمل مرفقا به بطاقة تعارف معتمدة من مدرسته ببياناته كاملة (الاسم رباعي، تاريخ الميلاد ، العنوان تفصيلا ، وتليفون أو اكثر ، واسم المشرف من المعلمين ، وعنوان القصيدة أو القصة ، والادارة التعليمية ، والمديرية، واسم المشرف المدرسي).

ويتقدم ولي أمر الطالب بإقرار موقع على صورة من بطاقة رقمه القومي أن العمل الادبي المقدم هو من ابداع ابنه (صونا للملكية الفكرية ) وأنه بتقدمه للسلسلة يكون لوزارتي التربية والتعليم والثقافة الحق في نشر العمل للإستفادة به بأي وسيلة دون أي إلتزامات مالية غير ما ورد في المذكرة ، ويعتمد هذا الاقرار من مدرسة الطالب بصحة توقيع ولي الأمر.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة الخطاب الصادر من التعليم للمديريات التعليمية بخصوص تفاصيل هذه المسابقة
التعليم تتعاون مع قصور الثقافة لتنظيم مسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس
التعليم تتعاون مع قصور الثقافة لتنظيم مسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس
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