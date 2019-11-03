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أخبار العالم

التحقيق مع قيادة بالتعليم السعودي بسبب الاجتماع مع طالبات في غرفة مغلقة ..فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:38 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أمر وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، بفتح تحقيق في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو، توجه أحد القياديين بالوزراء لجولة تفقدية بإحدى مدارس البنات، في وقت العمل الرسمي وبحضور معلمات.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إن هناك أنباء عن إعفاء مدير عام تعليم عسير، سعد بن أحمد الجوني من منصبه.

وكلف الوزير لجنة عليا لزيارة تعليم عسير والتحقيق في فيديو قيادي تعليم عسير يزور مدرسة بنات ثانوية ويجتمع معهم داخل قاعة مغلقة.

كما شمل القرار نفسه التحقيق في قيام آخر بتقديم دورة تدريبية لمنسوبات تعليم المنطقة أثناء وقت الدوام الرسمي، ويفرش له السجاد الأحمر في مخالفة صارخة للأنظمة.

واعتبر الوزير أن ما قام به القيادي ومقدم الدورة التدريبية إلى جانب مخالفته للأنظمة، مخالفًا في الوقت نفسه لتوجيهات أمير المنطقة، وتعليمات الوزارة.

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