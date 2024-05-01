الكيماويات تطالب عمال مصر بمزيد من العطاء لاستكمال مسيرة التنمية والبناء

هنأ الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجميع العاملين بالدولة بعيد العمال.

أكد رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الاحتفال بهذه المناسبة يؤكد أهمية قيمة العمل وأيضا الدور الهام الذي يقوم به عمال مصر في جميع المواقع لاستكمال المسيرة الوطنية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعا حمدي جميع عمال مصر إلى بذل المزيد من الجهد والعرق من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء والتعمير على أرض مصر.

وقدم الكيميائي عماد حمدي، خالص التهنئة لعمال مصر بصفه عامة وجميع عمال للكيماويات بهذه المناسبة، موضحاً أن الاحتفال كل عام بهذه المناسبة العالمية، يجسد معاني الفخر و الاعتزاز بقيمة العمل ودور العمال في رفعة الأمم وتقدمها.