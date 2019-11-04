اليوم.. جامعة حلوان تتلقى طعون مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية

تتلقى جامعة حلوان اليوم، فحص الطعون المقدمة فى مرشحى انتخابات الاتحاد الطلابية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، بحيث الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019.



وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2019، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 11 نوفمبر 2019، وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.



وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس اللجنة العليا، و الدكتور جمال شكرى مستشار الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، والدكتور السيد العربي المستشار القانوني الدكتور رئيس الجامعة عضوا، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكليه التجاره عضوا.

