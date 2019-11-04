Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 5 جنيهات.. وصفات خارقة تخلصك من حصوات الكلى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
صوات الكلى
صوات الكلى
Advertisements
لمياء الياسين
حصوات الكلى تشكل مصدر للإزعاج بالنسبة للكثيرين يمكنك التخلص منها بوصفات سهلة وسريعه ومجربه فى الوقت نفسه يقدمها موقع برايت سايد

وصفة الكرفس وزيت الزيتون:

- المكونات :-
4 ملاعق زيت زيتون
4 ملاعق عصير الليمون
كوب ماء مغلي بإضافة الكرفس

-الطريقة :-
خلط المكونات ببعض، وشرب كوب من هذا المزيج يوميًا طوال أسبوع مع زيادة شرب الماء على مدار اليوم، وستحصلي على نتائج مبهرة في التخلص من حصى الكلى البسيطة.


وصفة بذور البقدونس وخل التفاح

مقادير الوصفة:

-بذور بقدونس
كوب من الماء
ملعقة خل تفاح

طريقة تطبيق المشروب:
تغلى المكونات ثم تترك لتبرد ثم تصفى وتشرب يكرر ذلك ثلاث مرات يوميا.
وينصح الأشخاص الذين يتكرر لديهم تكون الحصى بعد استعمال الوصفة اضافة ملعقة من خل التفاح الى كوب من الماء الفاتر وشربها مرتين يوميا بعد الافطار وبعد العشاء وذلك لعدم تكون الحصى مرة اخرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوصفات لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزوائد الجلدية بدون جراحة

وصفة مذهلة للتخلص من فراغات الشعر بسرعة غير متوقعة

بدون جراحة.. وصفة لن تكلفك 2 جنيه للتخلص من الزائدة الجلدية

مش هتصدق.. مشروب سحري يقضي على حصوات الكلى

بـ 2جنيه فقط.. وصفة مجربة تخلصك من الزوائد الجلدية

عرق النسا تخلصى منه فى دقائق بـ3 مكونات من مطبخك

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يتصدر وصلاح "مش موجود"

بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد

كأنه فريق لا يمثل مصر.. رضا عبدالعال مصدوم من تجاهل الزمالك.. تفاصيل

خناقة شوارع وراء إقالة لجنة حكام الإسكندرية

بديل الفياجرا .. طعام طبيعي يزيد الرغبة والقدرة.. احرص على تناوله يوميا

بعد غياب طويل.. وصول تركي آل الشيخ إلى القاهرة.. اعرف سبب الزيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر