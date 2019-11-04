بـ 5 جنيهات.. وصفات خارقة تخلصك من حصوات الكلى

حصوات الكلى تشكل مصدر للإزعاج بالنسبة للكثيرين يمكنك التخلص منها بوصفات سهلة وسريعه ومجربه فى الوقت نفسه يقدمها موقع برايت سايد



وصفة الكرفس وزيت الزيتون:



- المكونات :-

4 ملاعق زيت زيتون

4 ملاعق عصير الليمون

كوب ماء مغلي بإضافة الكرفس



-الطريقة :-

خلط المكونات ببعض، وشرب كوب من هذا المزيج يوميًا طوال أسبوع مع زيادة شرب الماء على مدار اليوم، وستحصلي على نتائج مبهرة في التخلص من حصى الكلى البسيطة.





وصفة بذور البقدونس وخل التفاح



مقادير الوصفة:



-بذور بقدونس

كوب من الماء

ملعقة خل تفاح



طريقة تطبيق المشروب:

تغلى المكونات ثم تترك لتبرد ثم تصفى وتشرب يكرر ذلك ثلاث مرات يوميا.

وينصح الأشخاص الذين يتكرر لديهم تكون الحصى بعد استعمال الوصفة اضافة ملعقة من خل التفاح الى كوب من الماء الفاتر وشربها مرتين يوميا بعد الافطار وبعد العشاء وذلك لعدم تكون الحصى مرة اخرى .