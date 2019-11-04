Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في أقل من 5 دقائق.. تبييض الأسنان بـ 3 حيل مجربة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
تسوس
تسوس
Advertisements
لمياء الياسين
اصفرار الأسنان وتراكم الجير يشكل لك الكثير من الإزعاج إليك 3 وصفات مجربة وفعالة للتخلص من اصفرار الأسنان يقدمها موقع هيلث لا تترددي في تجربتها.

وصفة صودا الخبز:
المكونات:
كمية كافية من صودا الخبز
القليل من الماء

طريقة التحضير:
امزجي المكونات للحصول على معجون سميك ضعيه على فرشاة أسنانك، وافركي اسنانك لمدة 4 دقائق قبل المضمضة وغسلها، وستلحظين أن جزءًا كبيرًا من البقع قد اختفى، كررى تلك الوصفة ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.

وصفة حبة البركة والقرنفل
المكونات:
3 أكواب من الماء
2 ملعقة كبيرة من حبة البركة
3 ملاعق كبيرة من قرنفل
ربع ملعقة خل أبيض

طريقة التحضير:
اخلطي جميع المكونات جيدًا ثم ضعيها على النار حتى الغليان ثم ارفعيها واتركيها حتى تبرد وضعي الخليط في وعاء محكم واستخدميها كمضمضة للفم للتخلص من البكتيريا والقضاء على التسوس.

وصفة الخميرة والبيكنج صودا

المكونات:
معجون أسنان
ربع ملعقة صغيرة من خميرة فورية
ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة من الملح
الطريقة:
أحضري فرشاة الأسنان وضعي عليها معجون الأسنان وفوقه الخميرة والبيكنج بودر والملح، ثم قومي بفرك الأسنان جيدا بهذا الخليط لمدة 10 دقائق وبعدها اغسلي الفم جيدا لتحصلي على نتائج مذهلة من أول استخدام.
في أقل من 5 دقائق.. تبييض الأسنان بـ 3 حيل مجربة
في أقل من 5 دقائق.. تبييض الأسنان بـ 3 حيل مجربة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 5 جنيهات وفى دقيقتين فقط.. حيل مجربة للتخلص من تسوس الأسنان

ترشيحاتنا

علاج انخفاض الضغط المفاجئ .. 6 أعراض تنتهي بفقدان الوعي

أنا قتلت أبويا تعالوا اقبضوا عليا .. شاب يطعن والده بسكين ويتصل بالشرطة فى بورسعيد.. تفاصيل

الإفتاء: يجوز أخذ مصحف من الحرم المكي في هذه الحالة فقط

إقالة لجنة حكام الإسكندرية.. تفاصيل مثيرة

الناس كانت بتخبي عيالها مني كأنه فضائي.. والدة أول طفل بدون أنف توجه رسالة نارية للمتنمرين بابنها.. فيديو

مهاجم المصري: أصبت بأزمة نفسية ومندهش من كوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور

إليسا تثير السوشيال ميديا بفستان أحمر