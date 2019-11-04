في أقل من 5 دقائق.. تبييض الأسنان بـ 3 حيل مجربة

اصفرار الأسنان وتراكم الجير يشكل لك الكثير من الإزعاج إليك 3 وصفات مجربة وفعالة للتخلص من اصفرار الأسنان يقدمها موقع هيلث لا تترددي في تجربتها.



وصفة صودا الخبز:

المكونات:

كمية كافية من صودا الخبز

القليل من الماء



طريقة التحضير:

امزجي المكونات للحصول على معجون سميك ضعيه على فرشاة أسنانك، وافركي اسنانك لمدة 4 دقائق قبل المضمضة وغسلها، وستلحظين أن جزءًا كبيرًا من البقع قد اختفى، كررى تلك الوصفة ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.



وصفة حبة البركة والقرنفل

المكونات:

3 أكواب من الماء

2 ملعقة كبيرة من حبة البركة

3 ملاعق كبيرة من قرنفل

ربع ملعقة خل أبيض



طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا ثم ضعيها على النار حتى الغليان ثم ارفعيها واتركيها حتى تبرد وضعي الخليط في وعاء محكم واستخدميها كمضمضة للفم للتخلص من البكتيريا والقضاء على التسوس.



وصفة الخميرة والبيكنج صودا



المكونات:

معجون أسنان

ربع ملعقة صغيرة من خميرة فورية

ربع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

الطريقة:

أحضري فرشاة الأسنان وضعي عليها معجون الأسنان وفوقه الخميرة والبيكنج بودر والملح، ثم قومي بفرك الأسنان جيدا بهذا الخليط لمدة 10 دقائق وبعدها اغسلي الفم جيدا لتحصلي على نتائج مذهلة من أول استخدام.

