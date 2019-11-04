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مرأة

بعد الحكم بحبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بالأحمر الناري.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

ظهرت سمية الخشاب في الصورة بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت أحمر ذا أكمام مكشوفة، و تميز التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الذى لا يحمل أى نقوشات.

وانتعلت سمية الخشاب حذاء أحمر ذا كعب عالى، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع إطلالتها.

يذكر أن تصدرت الفنانة سمية الخشاب لائحة الأكثر تداولًا بموقع "تويتر"، بهاشتاج يحمل اسمها، بعد صدور حكم حبس ضدها وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد.
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