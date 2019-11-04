فيديو جراف| فوائد صحية غير متوقعة لـ بذور الحلبة .. علاج آلام المفاصل الأبرز

فوائد غير متوقعة لبذور الحلبة لصحتك أهمها الحماية من آلام المفاصل الشديدة فهى بمثابة مسكن ألم قوي بسبب خصائصها المضادة للالتهابات يمكن للحلبة أن تساعد في تقليل آلام المفاصل.



ووفقا لموقع برايت سايد تساعد الحلبة فى التخلص من الجذور الحارة لغناها بكم كبير من مضادات الأكسدة التى تحميك من السرطان.



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