مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الإثنين، 4 - 11 - 2019، عدد من المواجهات في مختلف الملاعب، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد على النحو التالي:



مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):



يستضيف فريق الاتحاد السعودي، نظيره الوصل الإماراتي، في تمام السابعة مساءً، على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب دور الـ16، وتنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:



يحل فريق سامبدوريا، ضيفًا على نظيره سبال، في تمام العاشرة إلا ربع ليلًا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الكالتشيو، وتنقل المباراة عبر beIN SPORTS HD 4، وbeIN SPORTS HD 12 EN.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب):



يلتقي وست بروميتش ألبيون الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، مع نظيره ستوك سيتي في تمام العاشرة ليلًا على ستاد بريطانيا.