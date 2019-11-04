لبنان.. ما حقيقة تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة؟

كشفت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل حول مسار المفاوضات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



ونقلت "إل بي سي" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن الأخبار التي تروج عن أن سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال وافق على صيغة أو اقتراحات صيغ حكومية غير صحيحة.



كانت وسائل إعلام محلية رجحت عودة سعد الحريري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، وذكرت "الجمهورية" أن الحريري مُصر على استبعاد جبران باسيل من الحكومة الجديدة.



واستقبل سعد الحريري اليوم الاثنين في بيت الوسط جبران باسيل وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، لكن وسائل إعلامية أخرى نقلت عن مصادر مقربة من الحريري نفيها حدوث هذا الاجتماع.



جدير بالذكر أن سعد الحريري مستمر في قيادة حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة المرتقبة.