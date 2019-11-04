Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده .. تعرف على رأي محمد حماقي في تامر عاشور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:48 م
محمد حماقى
محمد حماقى
Advertisements
قسم الفن
يكمل اليوم الفنان محمد حماقي عامه الـ 44 ، فهو من مواليد 4 نوفمبر 1975 وأصبح الآن واحدا من أهم نجوم الأغنية العربية وصاحب شعبية جارفة في الوطن العربي، من خلال ذلك التقرير نستعرض رأيه في الفنان تامر عاشور.

قال الفنان محمد حماقي رأيه في تامر عاشور من خلال لقاء تلفزيوني: "تامر عاشور من أنضف الناس في حياتي وتشرفت بالتعاون معه وهو ملحن ممتاز وأريد أن يبقى كما هو عليه الآن لأنه شخص على المستوى الفني والشخصي لا يوجد منه كثيرا".

على جانب آخر، تخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية «م البداية»، ضمن أغاني ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، إذ حققت 41 مليون ألف مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي البوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من انتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث.. محاكمة ياسمين الخطيب ورانيا يوسف.. ربة منزل تقتل زوجها بمساعدة عشيقها

بعد قضية راجح ومحمود البنا.. قرار جديد من تضامن النواب بخصوص تقليل سن الطفل لـ 15 عاما

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

إنهاء إعارة نادر سمير للطرق والكباري وتكليف سامي فرج بتسيير الأعمال

لوجود خلافات مالية.. شقيقان يقتلان شابا بـ شومة في كفر الشيخ

مش هتصدق.. شاهد لمن قال أحمد الشيخ بحبك بمناسبة الفلانتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الجبال .. مصرع المتهم الرئيسى قاتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص .. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قلقاس بانيه وسلطة خيار متبلة .. الحلو: ريد فيفلت الرمان

بـ جلد الثعبان.. نرمين ماهر تستعرض أنوثتها في إطلالة مثيرة