في عيد ميلاده .. تعرف على رأي محمد حماقي في تامر عاشور

يكمل اليوم الفنان محمد حماقي عامه الـ 44 ، فهو من مواليد 4 نوفمبر 1975 وأصبح الآن واحدا من أهم نجوم الأغنية العربية وصاحب شعبية جارفة في الوطن العربي، من خلال ذلك التقرير نستعرض رأيه في الفنان تامر عاشور.



قال الفنان محمد حماقي رأيه في تامر عاشور من خلال لقاء تلفزيوني: "تامر عاشور من أنضف الناس في حياتي وتشرفت بالتعاون معه وهو ملحن ممتاز وأريد أن يبقى كما هو عليه الآن لأنه شخص على المستوى الفني والشخصي لا يوجد منه كثيرا".



على جانب آخر، تخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية «م البداية»، ضمن أغاني ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، إذ حققت 41 مليون ألف مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب.



يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي البوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من انتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.