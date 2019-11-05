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بقاله سنة.. السيسي يسأل كامل الوزير عن سبب عدم اكتمال طريق.. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تساؤلا للمهندس كامل الوزير وزير النقل خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

وقال الرئيس السيسي: "يا كامل احنا قولنا هنمد طريق خدمة المحاجر، مضيفا هما 5 كيلو وهذا المحور لابد أن يكتمل".

فرد عليه كالمل الوزير: «هذه المرحلة الأولى فقط من منطقة المصانع في السويس حتى المشير محمد علي فهمي، ويمتد إلى معدية الشاطئ، وكان عليها مشكلة نزع ملكية وتنتهي الآن ،وخلال 3 شهور سيكون انتهينا منه».

وانطلقت فعاليات افتتاح مجموعة من المشروعات القومية في نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بآيات من القرآن الكريم، بتلاوة القارئ الشيخ، أيمن عقل، ويأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى جميع القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عددا من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
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