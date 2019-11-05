وصول 3 عربات ملكية من بولاق إلى متحف الحضارة.. صور

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ثلاث عربات ملكية يرجع عهدها إلى عصر الخديوي إسماعيل، حيث تم نقلها من متحف المركبات الملكية ببولاق، والذي كان قديمًا يستخدم كجراج ملكي.



والمجموعة تضم عربة لاندو، مخصصة للحاشية والوزراء والزيارات الرسمية، عربة كوبيه لنقل الأميرات واستقبال حكام الدول الأجنبية، وعربة نصف الاى مخصصة للقناصل، وجميع العربات كانت تستخدم حتى عهد الملك فاروق آخر ملوك مصر.



وتعمل وزارة الآثار حاليًا علي تجهيز 3 قاعات لافتتاحها منتصف نوفمبر المقبل، حيث يقوم المتحف بجمع قطع آثار من متاحف أخرى، وللمتحف فريق ترميم متكامل من عدة تخصصات مختلفة، بمعامل متطورة منها معمل تحليل دي إن ايه لا يوجد مثله إلا في المتحف المصري بالتحرير، والمتحف به أصول وإمكانيات غير متاحة لمتاحف أخري كثيرة.

