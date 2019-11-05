أول يوم فى البعد.. عمرو دياب يتصدر توتير بعد طرح الأغنية السابعة من ألبوم أنا غير

أول يوم في البعد كلمات أحمد المالكي ، تلحين محمدي، توزيع أسامة الهندي.



من ناحية. أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير يوم الخميس القادم بالمملكة العربية السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه الحفل المطرب العالمي فرينش مونتانا.

تصدر النجم عمرو دياب موقع التغريدات العالمى توتير بعد طرحه أغنية "أول يوم في البعد" وهي سابع أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".وتداول جمهور عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية فور طرحها اليوم خاصة وأنها أول أغنية درامية يطرحها من ألبومه الجديد "أنا غير" .وأعلنت الصفحة الرسمية لعمرو دياب عن طرح الأغنية اليوم عبر خدمة الاستماع لأغنيات الألبوم مع إحدى شركات الاتصالات.