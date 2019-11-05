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أخبار العالم

أول تعليق بريطاني على اتخاذ إيران الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:41 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علقت بريطانيا على إعلان إيران الخطوة الرابعة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي مع القوى العالمية لعام 2015.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن قرار إيران اتخاذ خطوة جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق نووي تاريخي يعود لعام 2015 يشكل تهديدا للأمن القومي لبلاده.

وأضاف أن أفعال إيران الأخيرة تتعارض بوضوح مع الاتفاق النووي وتشكل تهديدا لأمننا القومي.

وتابع:"نريد إيجاد سبيل للمضي قدما عبر حوار دولي بنّاء لكن يتعين على إيران التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها ومعاودة الانصياع الكامل (للاتفاق) على وجه السرعة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن اليوم أن طهران ستبدأ تنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها النووية غدا الأربعاء.

وقال روحاني إن إيران ستبدأ منذ الغد ة بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية".

واعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5% ابتداء من الغد، في منشأة في فوردو النووية، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.
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