امنيم يصدم جمهوره بسبب ريهانا .. تفاصيل

صدم مغني الراب الشهير امنيم جمهوره بسبب تسريب اغنية له دعم من خلالها المطرب كريس بروان في واقعة تعديه بالضرب على حبيبته السابقة النجمة العالمية ريهانا.



وقال مصدر بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية ان الاغنية كلماتها تقول : " بالتأكيد ان في جبهة كريس بروان وسوف أسحق هذه الساقطة ايضا".



وكانت ريهانا تعاونت مع امنيم في اغنية Love The Way You Lie في ٢٠١٠ وأغنية the monster .



يشار الى انه في فبراير 2009، تعرضت ريهانا للضرب والسحل على يد كريس بروان في احد شوارع لوس انجلوس وأدى ذلك الى اصابتها بجروح بالغة في وجهها.