Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

امنيم يصدم جمهوره بسبب ريهانا .. تفاصيل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
شروق ابراهيم
صدم مغني الراب الشهير امنيم جمهوره بسبب تسريب اغنية له دعم من خلالها المطرب كريس بروان في واقعة تعديه بالضرب على حبيبته السابقة النجمة العالمية ريهانا.

وقال مصدر بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية ان الاغنية كلماتها تقول : " بالتأكيد ان في جبهة كريس بروان وسوف أسحق هذه الساقطة ايضا".

وكانت ريهانا تعاونت مع امنيم في اغنية Love The Way You Lie في ٢٠١٠ وأغنية the monster .

يشار الى انه في فبراير 2009، تعرضت ريهانا للضرب والسحل على يد كريس بروان في احد شوارع لوس انجلوس وأدى ذلك الى اصابتها بجروح بالغة في وجهها.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد تفوق الزمالك عليه في أبطال أفريقيا.. جينيراسيون خارج الكونفدرالية

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

موجودة في معدتك.. بكتيريا تزيد من خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

عزيز ميرزا.. نصاب كندي يجذب ضحاياه عبر انستجرام ونهايته الحبس في سجن دبي

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

رسميًا| الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الرابطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور