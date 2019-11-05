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رئيس جهاز التعمير: تنمية سيناء تتضاعف و26 مجمعا على وشك الانتهاء ..فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:54 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، أنه تم تسلم سيناء بعد انتصار أكتوبر خالية من التنمية، مؤكدًا أن ما تم في السنوات الأخيرة تضمن تنمية بمدن سيناء بكافة المرافق.

وأضاف رئيس جهاز تعمير سيناء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "cbc"، أنه تم عمل أنفاق جديدة إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدي، مشيرًا إلى أن تلك الأنفاق تعد شرايين تربط الوادي؛ مما يؤدى إلى مضاعفة التنمية داخل سيناء.

وتابع رئيس جهاز تعمير سيناء أنه سيكون هناك 26 مجمعًا تنمويًا أوشكت على الانتهاء، منوها بأنه سيكون لكل مواطن بسيناء 10 أفدنة مستصلحة بشبكاتها، ومنزل للإقامة، وكامل الخدمات الصحية والتعليمية، ويوشك المشروع على الانتهاء بالتعاون مع الهيئة التنفيذية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أن التنمية بسيناء تضاعفت من 5 سنوات بجميع المجالات سواء توصيل الطرق التنموية بالطرق الرئيسية كالطرق التى تؤدي إلى التجمعات داخل سيناء وتربط بالطرق الرئيسية أو المشاريع المختلفة كـمشروع إنشاء 24 مزرعة نموذجية لإنتاج الخضراوات والفاكهة، إضافة إلى مشاريع فى قطاع التعليم والصحة ومدن جديدة سيتم إنشاؤها أو مناطق صناعية بجنوب سيناء مليئة بالخيرات.

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