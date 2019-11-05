Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: المادة 106 تحسم موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أسامة علي
قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والدورة التشريعية مدتها عام.

وأضافت "ناشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له"، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.

وتابعت النائبة، "يوجد نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، ولكن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير وليس أكتوبر نتيجة الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة آنذاك حتى يكتمل بناء مؤسساتها، لذا لا يمكن دستوريا مد دور الآن الخامس حتى نهاية يونيو".

يشار إلى أن رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة قال،إنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات، وأن البرلمان بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وتنتهي بذلك في 9 يناير 2021.

وأوضح أبو شقة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن مدة الخمس سنوات هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا :"نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري. وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادس ؟".

وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، قال أبو شقة : "ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور".

Advertisements

ترشيحاتنا

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

خبر سار لجماهير الهلال السعودي قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

إلغاء رخصة طيار مدى الحياة بعد ارتكابه مخالفة بسبب صديقته.. شاهد

أول قرار فني لـ حسام البدري في معسكر منتخب مصر الحالي

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور

السعودية تنادي.. محمود علاء يقترب من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل الأزمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه