3 حالات تؤدي لـ سحب السيارة والحبس 6 أشهر بـ قانون المرور الجديد

بستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد، الذي سبق ووافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر.



ويستهدف قانون المرور الجديد، ردع المُخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقرّرة والسير عكس الاتجاه، ومواجهة جميع إشكاليات المرور فى مصر.



وحدد قانون المرور الجديد 3 حالات يتم فيها سحب السيارة من صاحبها، وهي:



- سير السيارة بدون ترخيص، وعقوبتها تشمل سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة.



- إذا كان لسائق يقود تحت تأثير المخدرات.



- افتقاد السيارة لشروط الأمان والسلامة.



كما وضع قانون المرور الجديد عقوبة بالحبس تبدأ من 3 إلى 6 شهور.



*مدة ترخيص السيارات

ونص قانون المرور الجديد في الباب الثاني الذي يختص بـ "رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية"، على أنه: "تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًا التالية لإنتهاء مدة الترخيص".



وتعتبر الرخصة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، سارية خلال هذه المهلة، سابقة الذكر، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.



وينص قانون المرور الجديد، على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الامر بالأشخاصث الاعتباريين جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.



ولا تجدد رخصة المركبة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، إلا بعد تقديم المرخص له، ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.



يشار إلى أن قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة نص على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبارها القانون من الجرائم المرورية.



ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة علي من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملوا إشغال الصبية التي لم يتجاوزا سنهم 18 عامًا.



وتعرضت العقوبة أيضا لمن يقوم بأنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل علي إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل علي الترخيص من المرور.



قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد





كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.



* غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل



* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة



* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور



* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار



5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى



2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.



شروط استخراج رخصة قيادة للسيارة



كما وضع قانون المرور الجديد، شروطًا جديدة، لاستخراج رخصة قيادة للسيارة، وفيما يلي نستعرض أهم تلك الشروط..



- أن لا يقل السن عن 18 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص



– أن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عاما للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهنى.



– اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.



– أن يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.



– الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.



– يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفنى لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.



– يخدع طالب الرخصة الى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.



- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو ضبط صاحب الرخصة فى حالة سكر أو الجرائم الإهاربية



- عدم وجود اى أحكام سابقة فى جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.



- كما يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين “باطنة ونظر” وصورتين من بطاقة الرقم القومي.



إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة القيادة



وأعفى قانون المرور الجديد مجموعة من الفئات من رخصة قالقيادة الخاصة، وهم: أعضاء السلك الدبلوماسي، والقنصلي العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب، أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وعائلاتهم، بشرط المعاملة بالمثل، وأعضاء الهيئات العربية والدولية والأجنبية، غلى جانب ذو الإعاقة والمصابون من العمليات الإرهابية والأمنية.



* إعفاء سيارات من الرسوم والضرائب

- المركبات الحكومية

- مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية، ومركبات الهيئات الدولية والوكالات التباعة لها، والمملوكة لجامعة الدولة العربية ومركبات الإسعاف، ومركبات ذوي الاعاقة.



* المركبات الآلية وتقسم إلى:

- من حيث طبيعية الاستخدام: "عام وخاص وتجاري وأغراض أخرى"

- من حيث النوع: "دراجة آلية ونقل ركاب ونقل بضائع ومقطورات وأنصاف مقطورات وجرارات زراعية ومعداث ثقيلة، وأنواع أخرى".

- من حيث عدد الركاب: "حتى 8 راكب، بالإضافة إلى السائق وأكثر من 8 راكب بالإضافة إلى السائق".

- من حيث الوزن الكلي تقسم لمركبات نقل البضائع إلى: (خفيف حتى 3.5 طن ـ متوسط يزيد على 3.5 طن حتى 10 أطنان - ثقيل يزيد على 12 طنًا).



- من حيث الوزن الكلي للمقطورات وأنصاف المقطورات إلى: (حتى 0.75 طن - يزيد على 0.75 حتى 3.5طن حتى 10 أطنان - يزيد على 10 أطنان).



ثانيًا: المركبات غير الآلية

تقسم المركبات غير الآلية إلى:

الدرجات بدون محرك وعربات الركوب والنقل التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.



شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد



* ووضع قانون المرور الجديد المقرر إصداره خلال دور الانعقاد الخامس، لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، شروطا لترخيص تسيير المركبات كالتالي :

ـ سداد الضرائب والرسوم المقررة

ـ التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها.

ـ استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة

ـ تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

ـ تركيب GPS

ـ تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.