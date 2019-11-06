كفاية تشويه.. وزير التعليم: انا لسه عايش ابقوا اتأكدوا مني قبل ما تنشروا

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه الشديد من تعمد تشويه التصريحات التي يدلي بها وتعمد نشرها للرأي العام بشكل خاطئ ومجتزأ ومثير للجدل.





قال وزير التربية والتعليم : لقد لبيت دعوة كريمة من الزميلة العزيزة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري صباح اليوم كمتحدث رئيسى فى جلسة "الشباب العربى وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة" فى اطار فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة. وقد شاركني النقاش نخبة من المفكرين والشخصيات العامة أمام مئات من الحاضرين، وقد تحدثت في أقل من 8 دقائق عن بعض الخواطر فيما نقوم به من محاولاتٍ مضنية لتطوير منظومة التعليم.





وأضاف: ثم فوجئنا بعدها بساعات قليلة ببيان من "نقيب المعلمين" يهاجم تصريحات الوزير "المسيئة للمعلمين"، على حد قوله وعلمه، ثم انبرى لمهاجمة الوزير والتطوير بلا أي سبب مفهوم لدينا، وذكر البيان ما لم يقال والبينة على من ادعى!





وتابع : تناولت "المواقع" هذا البيان وتبارزت في "العناوين الساخنة" دون أن تبذل دقيقة واحدة للتحقق مما تكتب ، رغم ان الوزير ما زال حيًا