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تعليم

كفاية تشويه.. وزير التعليم: انا لسه عايش ابقوا اتأكدوا مني قبل ما تنشروا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:16 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه الشديد من تعمد تشويه التصريحات التي يدلي بها وتعمد نشرها للرأي العام بشكل خاطئ ومجتزأ ومثير للجدل. 

قال وزير التربية والتعليم : لقد لبيت دعوة كريمة من الزميلة العزيزة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري صباح اليوم كمتحدث رئيسى فى جلسة "الشباب العربى وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة" فى اطار فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة. وقد شاركني النقاش نخبة من المفكرين والشخصيات العامة أمام مئات من الحاضرين، وقد تحدثت في أقل من 8 دقائق عن بعض الخواطر فيما نقوم به من محاولاتٍ مضنية لتطوير منظومة التعليم.

وأضاف: ثم فوجئنا بعدها بساعات قليلة ببيان من "نقيب المعلمين" يهاجم تصريحات الوزير "المسيئة للمعلمين"، على حد قوله وعلمه، ثم انبرى لمهاجمة الوزير والتطوير بلا أي سبب مفهوم لدينا، وذكر البيان ما لم يقال والبينة على من ادعى!

وتابع : تناولت "المواقع" هذا البيان وتبارزت في "العناوين الساخنة" دون أن تبذل دقيقة واحدة للتحقق مما تكتب ، رغم ان الوزير ما زال حيًا 
ويمكن مراجعته هو والحضور للتأكد قبل النشر. 

واستكمل الوزير تصريحاته قائلا : العناوين الساخنة والتربص والتنمر واللايكات والشير أصبح أهم من المصداقية وأهم من التطوير ، ولا غضاضة في أن نتهم الناس بالباطل ، ولا حياء في إختراع عناوين للخبر (عن طريق ما يسمى الدسك) تثير غضب القارئ على الوزير والوزارة والتطوير. 

واختتم : ادعو الله العلي القدير أن يمنحنا الصبر على الإبتلاء والقدرة على خدمة الملايين من ابنائنا لمستقبل أفضل.
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