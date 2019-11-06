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أخبار البلد

تويتر يتحول لدفترة عزاء بعد وفاة محمد الحلو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:25 م
صدى البلد
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رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض ، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #محمد_حلو ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الجاتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .

وجاءت التعليقات كالتالى : _

محمد الحلو في ذمة الله

#محمد_الحلو
البقاء لله وحده

إنا لله و انا اليه راجعون #محمد_الحلو

الله يرحمه #محمد_الحلو

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