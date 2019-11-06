تويتر يتحول لدفترة عزاء بعد وفاة محمد الحلو

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض ، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #محمد_حلو ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الجاتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
وجاءت التعليقات كالتالى : _
محمد الحلو في ذمة الله
#محمد_الحلو
البقاء لله وحده
إنا لله و انا اليه راجعون #محمد_الحلو
الله يرحمه #محمد_الحلو
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #محمد_حلو ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الجاتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .
وجاءت التعليقات كالتالى : _
محمد الحلو في ذمة الله
#محمد_الحلو
البقاء لله وحده
إنا لله و انا اليه راجعون #محمد_الحلو
الله يرحمه #محمد_الحلو