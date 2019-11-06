تويتر يتحول لدفترة عزاء بعد وفاة محمد الحلو

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع مع المرض ، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #محمد_حلو ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الجاتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر .



وجاءت التعليقات كالتالى : _



محمد الحلو في ذمة الله



#محمد_الحلو

البقاء لله وحده



إنا لله و انا اليه راجعون #محمد_الحلو



الله يرحمه #محمد_الحلو



