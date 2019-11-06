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اقتصاد

لأول مرة في مصر .. ميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:40 م
بنك مصر
بنك مصر
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احمد عبد القوى
قام بنك مصر مؤخرًا بتقديم حلول إلكترونية لمنح منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل فوري، وذلك من خلال تمكين العملاء من التقديم على القرض متناهي الصغر والحصول على الموافقات الائتمانية في مقرات أنشطتهم.

حيث يقوم موظف البنك بزيارة العملاء واستيفاء كافة المستندات المطلوبة مع إعطاء الموافقات خلال نفس اليوم وصرف التسهيل الائتماني في اليوم التالي كحد أقصى؛ وذلك باستخدام التابلت الذي يُمكّنه من ذلك، وجاء ذلك من منطلق دور بنك مصر الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية المجتمع.

وحرصًا من البنك على دعم المشروعات متناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة حيث تعد تلك المشروعات هي أساس كافة الصناعات.

جدير بالذكر أن منح منتج تمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل مميكن ينعكس على تخفيض المدة اللازمة للحصول على القرض وزيادة قاعدة عملاء المشروعات متناهية الصغر.

ويقدم بنك مصر منتجات تمويلية متميزة تتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لكافة الأنشطة والقطاعات المختلفة من خلال وحدات متخصصة بفروع مصرفنا المتواجدة بجميع المحافظات.

ولا تقتصر خدمات بنك مصر لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقديم منتجات تمويلية متنوعة، ولكن تمتد لتشتمل خدمات غير مالية يتم تقديمها من خلال فريق عمل متخصص ومدرب على أعلى مستوى؛ مثل خدمة دعم وتيسير تسجيل النشاط والحصول على تراخيص، دراسات الجدوى، خطة عمل المشروع، الخدمات التمويلية، البرامج التدريبية، التحليل المالي، وغيرها من الخدمات التي تضمن التسهيل على العملاء.

ويسعى بنك مصر دائمًا لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك بما يساهم في توفير الوقت والجهد، وكذلك المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير المتطلبات التمويلية للقطاعات المختلفة.
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