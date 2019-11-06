النجم الساحلي يعود لطريق الانتصارات على حساب هلال الشابة في الدوري التونسي

حقق فريق النجم الساحلي التونسي فوزًا ثمينًا على حساب هلال الشابة بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أجريت ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الأول للدوري التونسي.



واستعاد الفريق الساحلي طريق الانتصارات في مسابقة الدوري بعد الخسارة من النادي البنزرتي بهدفين مقابل هدف ضمن الأسبوع السادس.



أهداف المباراة افتتحها مرتضى بن وناس في الدقيقة 23 من زمن أحداث الشوط الأول ، وأضاف الفنزويلي داروين جونزاليس الهدف الثاني للنادي الساحلي في 34، قبل أن يضيف أشرف الزواجي هدف تقليص الفارق للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



فوز النجم الساحلي احتل به المركز السابع من جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من خمس مباريات حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في ثلاث مباريات مقابل تعادل وخسارة.



ويمتلك النجم الساحلي مباراتين مؤجلتين أمام نجم المتلوي في الأسبوع الثالث بجانب لقاء الترجي من الأسبوع السابع.



النجم الساحلي سيخوض مباراته المقبلة أمام مستقبل سلمان يوم الأحد المقبل ضمن الأسبوع الثامن ثم يواجه اتحاد بن قردان في الأسبوع التاسع قبل أن يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة الأهلي.



وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن تواجد النجم الساحلي مع الأهلي بجانب الهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوي.



جدير بالذكر أن النجم الساحلي سيفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة الأهلي في 29 من الشهر الجاري فى افتتاح مباريات الحولة الاولى من دور المجموعات من المسابقة .