أليكس يونج: فخور باللعب لـ الأهلي.. ونسعى للفوز بكل بطولات السلة

عبر الأمريكي أليكس يونج لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في دور الـ16 من بطولة كأس مصر مشيرا الى إن الفريق قدم عرضا قويا واستحق الفوز.



وأشار إلى أن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس بشكل جيد، بالإضافة إلى أن لاعبي الأهلي كان لديهم حماس كبير ورغبة شديدة فى الفوز رغم محاولات المنافس لتقريب النتيجة والتقدم في بعض الفترات.



وأكد يونج أن فوز الأهلي في مباراة الزمالك امس مجرد خطوة نحو تحقيق لقب بطولة كأس السلة وكل بطولات السلة التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجاري.



وقال يونج إنه فخور للغاية باللعب للأهلي بعد أن لمس شعبيته الجارفة، ورغبته الدائمة في الفوز بالبطولات مشيرا إلى ان الصفقات التي أبرمها النادي ستساعد في تحقيق هذا الهدف من أجل إسعاد الجماهير التي أكد على دورها في مساندة اللاعبين لإحراز الانتصارات والألقاب.