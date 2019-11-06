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اقتصاد

2.707 مليار دولار.. رسم بياني لارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر خلال 2019

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:41 م
الاحتياطي النقدي
الاحتياطي النقدي في البنك المركزي
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مايكل عياد
أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار، خلال الشهر المنقضي فقط.

وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة وصل لــ 150%، ومعدل عملة أجنبية تقدر بـ 2.707 خلال أول عشر أشهر من العام الجاري فقط.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" تصاعد حجم زيادة الورقة الخضراء بمصر منذ مطلع العام الجاري 2019:

- يناير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 42.616 مليار دولار
- فبراير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.060 مليار دولار
- مارس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.112 مليار دولار
- إبريل 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.218 مليار دولار
- مايو 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.274 مليار دولار
- يونيه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.351 مليار دولار
- يوليه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.916 مليار دولار
- أغسطس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.969 مليار دولار
- سبتمبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.117 مليار دولار
- أكتوبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.250 مليار دولار

أعلى احتياطي نقدي
ويعتبر المستوى الحالي هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزي متجاوزا مستوى سبتمبر الماضي الذي وصل إلى نحو 45.17 مليار دولار.

وحصلت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين.

وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.
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