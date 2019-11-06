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اقتصاد

وزير الاتصالات: تأسيس 1500 شركة جديدة خلال العام الماضي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:34 م
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكوولوجيا المعلومات
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محمد يحيي
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكوولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات نجح في افتتاح ما يقرب من 1500 شركة جديدة خلال العام الماضي من جانب القطاع الخاص، بالاضافة لاستحواذ 9 شركات عالمية علي بعض الشركات القائمة.

جاء ذلك خلال اطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدعم من 15 شركة فرنسية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري وسيتفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة.

أضاف أن تلك الشركات الجديدة تؤكد أن القطاع يملك القدرات والفرص و الموارد البشرية ذات فكر ابتكاري، موضحا أن الاستحواذات فهو رسالة بأن هناك فرص جاذبة للاقتصاد القومي.

أوضح أن هناك مستهدفات لزيادة تلك الاعدادد خلال الفترات السابقة، مع زيادة التعاون مع الشركاء الأجانب.
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