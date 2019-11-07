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محافظات

غدًا.. الافتتاح الرسمي لمهرجان قرية تونس للخزف في الفيوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
مهرجان قرية تونس
مهرجان قرية تونس للخزف في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يشهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات الافتتاح الرسمي لمهرجان تونس التاسع للخزف والفخار والأعمال اليدوية، بحضور عدد من السادة الوزراء، وذلك غدًا الجمعة الموافق 8 / 11 / 2019 .

يتضمن المهرجان عددًا من الأنشطة مثل ركوب خيل وركوب الفلوكه فى بحيرة قارون، ورش عمل فخار مباشر للجمهور مثل أكبر فخاره فى العالم وطريقة صنع أقدم فخاره على مستوى العالم، ومعارض الفخار، وورش العمل، وعروض فنية وغنائية.

قرية تونس، معروفة بشكل خاص بالفخار المصنوع يدويًا منذ فترة طويلة وتعد مركزًا للأيقونات الفنية والثقافية، فضلًا عن أنها أصبحت مقصدا للسياحة البيئية والريفية. 

وتقع القرية على ضفاف بحيرة قارون وتبعد 62 كيلو مترًا عن مدينة الفيوم ، وتضم القرية 250 منزلًا .
غدًا.. الافتتاح الرسمي لمهرجان قرية تونس للخزف في الفيوم
غدًا.. الافتتاح الرسمي لمهرجان قرية تونس للخزف في الفيوم
غدًا.. الافتتاح الرسمي لمهرجان قرية تونس للخزف في الفيوم
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