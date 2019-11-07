حياة درامية للعائلة.. إسعاد يونس تنشر صورة تجمع لـ هيثم أحمد زكي ووالديه

نشرت الفنانة إسعاد يونس على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكى وهو صغير مع والدته الفنانة هالة فؤاد ومع والده أحمد زكى.





وعلقت على الفيديو قائلًة: "الحياة أقوي دراما.. يا وجع القلب".





وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عامًا، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.





وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يُعد آخر أعماله.