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توك شو

ربنا يكفينا شرهم.. السيسى عن المتطرفين: مش عارف هيقابلوا ربنا إزاى.. فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ما تقوم به الجماعات المتطرفة والإرهاب من استباحة الدماء، وقتل الناس، قائلًا " مش عارف هيقابلوا ربنا بالكدب دة كله ازاى ربنا يكفينا شر انفسنا وشرهم".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى، أن ما فعله المتطرفين أثر على الديانات، مؤكدًا أن الذى يحدث له تأثير سلبى جدًا فى فكرة الاعتقاد والأديان وشككت الناس فى الديانات التى تخرج وتستبيح الدماء.

وتابع " شوفوا اللى بيحصل كل يوم وانتم تعرفوا انكم فى قتال مستمر ونضال وكل يوم فى حكاية، مشيرًا إلى أنه لديه إرادة قوية لمحاربة الإرهاب والتطرف.
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