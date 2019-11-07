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حوادث

الداخلية: الإفراج عن 333 من نزلاء السجون بمناسبة انتصار 6 أكتوبر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:15 م
الإفراج عن سجناء
الإفراج عن سجناء
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مصطفى الرماح
عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (81) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (252) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وذلك إستمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد إنتصار السادس من أكتوبر.
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